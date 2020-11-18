Для перевозки и хранения вакцины от нового коронавируса фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech разработаны специальные изотермические контейнеры.

Об этом главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил в опубликованном во вторник 17 ноября, интервью газете The New York Times.

— Эти контейнеры оснащены датчиками GPS и термометрами внутри, чтобы нам в любой момент было известно, где находится объект и какова температура внутри него. Если что-то пойдет не так, чего мы не предполагаем, эта партия вакцины применяться не будет, — пояснил Альберт Бурла, отвечая на вопрос о необходимости хранения и перевозки препарата в температуре не ниже минус 75 градусов Цельсия.

Pfizer готова гарантировать поставку препарата заказчику на территории США в течение суток. Компания рассчитывает произвести до 50 млн доз до завершения текущего года, половина этого объема предназначена не для США.

— Мы можем поставлять вакцину машинами, грузовиками, самолетами, судами, чем угодно, — сообщил глава компании.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что надеется на готовность «многообещающей» вакцины Pfizer к концу года, но отметил, что могут возникнуть трудности с ее транспортировкой, так как препарат необходимо хранить при температуре -70 градусов по Цельсию.