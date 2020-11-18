Тысячи словаков вышли на протест против карантинных ограничений в Братиславе и других городах.
Об этом сообщает Reuters.
Сейчас в Словакии вообще обнаружили около 88 тысяч случаев коронавируса и зарегистрировали 557 летальных случаев.
Несмотря на вроде бы спад заболеваемости в стране действуют все еще много ограничений, в частности касательно собраний граждан, работы ресторанов и заведений образования. Отмечается, что многие участники акций были без масок и не соблюдали социальной дистанции.
Протестующие держали плакаты со словами «Верните нашу свободу». По предварительной информации, к акции также присоединились футбольные фанаты, ультрас.
Напомним, в Праге полиция водометами разогнала протестующих против карантина.
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Тысячи словаков вышли на протест против карантинных ограничений в Братиславе и других городах.
Об этом сообщает Reuters.
Сейчас в Словакии вообще обнаружили около 88 тысяч случаев коронавируса и зарегистрировали 557 летальных случаев.
Несмотря на вроде бы спад заболеваемости в стране действуют все еще много ограничений, в частности касательно собраний граждан, работы ресторанов и заведений образования. Отмечается, что многие участники акций были без масок и не соблюдали социальной дистанции.
Протестующие держали плакаты со словами «Верните нашу свободу». По предварительной информации, к акции также присоединились футбольные фанаты, ультрас.
Напомним, в Праге полиция водометами разогнала протестующих против карантина.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов