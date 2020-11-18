В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский десантник. Обстоятельства гибели выясняются.
Об этом говорится в сообщении 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Facebook.
Сообщается, что 16 ноября 2020 в районе проведения ООС во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий Иван Горошко.
— Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие). У военнослужащего осталась жена, с которой они ждали ребенка, - говорится в сообщении.
На сайте мэрии Львова отметили, что прощание с погибшим состоится завтра, 19 ноября. Он будет похоронен на Лычаковском кладбище.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 17 ноября боевики два раза нарушили режим «всеобъемлющего перемирия». Обошлось без жертв и ранений среди украинских военнослужащих.
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В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский десантник. Обстоятельства гибели выясняются.
Об этом говорится в сообщении 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Facebook.
Сообщается, что 16 ноября 2020 в районе проведения ООС во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий Иван Горошко.
— Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие). У военнослужащего осталась жена, с которой они ждали ребенка, - говорится в сообщении.
На сайте мэрии Львова отметили, что прощание с погибшим состоится завтра, 19 ноября. Он будет похоронен на Лычаковском кладбище.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 17 ноября боевики два раза нарушили режим «всеобъемлющего перемирия». Обошлось без жертв и ранений среди украинских военнослужащих.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов