В центре Берлина проходит несколько акций противников правительственной политики борьбы с распространением коронавирус на фоне планов немецкого парламента утвердить закон, который даст правительству более широкие полномочия в сдерживании пандемии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Ожидается, что Бундестаг обсудит изменения закона о защите от инфекций в среду с 12:00. Поправки призваны поставить меры по защите от пандемии коронавируса на более надежную правовую основу. Противники коронавирусных ограничений призвали к протестам . В ответ в центр Берлина стянули большое количество полицейских.

Федеральное министерство внутренних дел запретило демонстрации непосредственно перед Рейхстагом и Бундесратом во вторник . Однако демонстрации проходят в нескольких других местах.

Представитель полиции сообщил, что митинг с более чем 4000 зарегистрированными участниками, который изначально был зарегистрирован перед зданием Рейхстага, был перенесен в район Бранденбургских ворот. Правда протестующие предпринимали попытки прорваться к Рейхстагу.

Еще два крупных мероприятия проходят в других частях центра. Отдельные акции были отменены организаторами.

Напомним, тысячи словаков вышли на протест против карантинных ограничений в Братиславе и других городах.