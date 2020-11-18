Всемирная организация здравоохранения предостерегает от лечения коронавируса антибиотиками. В Европе возможен рост устойчивости к антибиотикам в Европе из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии.

Об этом говорится в исследовании ВОЗ, передает РБК-Украина.

«Долгосрочная проблема неправильного использования антибиотиков отдельными людьми и медицинскими учреждениями ухудшается из-за пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что согласно результатам исследования, использование антибиотиков росло на протяжении пандемии вместе с количеством новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно проведенному исследованию, 79-96% из тех, кто принимал антибиотики, не были заражены COVID-19, но пили лекарства, чтобы не заразиться. Среди тех, кто попал в больницу, также всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, так как у них были сопутствующие бактериальные инфекции, однако препараты выдавались 75% заразившихся.

В частности, третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины может в скором времени потерять свою эффективность, так как ряд европейских медицинских учреждений в начале пандемии пытались лечить коронавирус подобными препаратами.

Напомним, главный врач Николаевской городской больницы № 1 Мария Грачева рассказала о проблеме закупки антибиотиков на украинском рынке медикаментов, возникшей из-за их дефицита.