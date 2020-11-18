Главный врач Николаевской городской больницы № 1 Мария Грачева рассказала о проблеме закупки антибиотиков на украинском рынке медикаментов, возникшей из-за их дефицита.

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— На сегодняшний день в принципе проблема есть только в одном. Производители медикаментов в Украине не успевают делать антибиотики. У нас есть возможность купить. Мы благодарны городскому голове, депутатам городского совета прошлого созыва, которые выделили достаточное количество денег на обеспечение нашей больницы, — сказала Мария Грачева.

Она добавила, что в больнице есть необходимое количество кроватей, аппаратов ИВЛ, концентраторов и кислорода, а медучреждение на 80% обеспечено медикаментами. Оставшиеся возможности приобрести нет из-за их дефицита на рынке препаратов.

— Все остальное мы не можем купить. У нас на сегодняшний день проблема купить массово. Это не просто пойти флакон купить, больница покупает 10 тысяч флаконов «Цефтриаксона». Вот у меня сейчас проблема его купить. Мне доставят его поставщики, это напрямую с заводов, только к концу ноября. Не успевают производители делать, огромное количество пациентов по Украине и вот в этом сейчас проблема. У нас есть деньги на счету, у нас есть пакет с НСЗУ на лечение коронавирусных больных. Благодаря местной власти, мы имеем лабораторию, портативную, и мы сами себе очень быстро диагностируем COVID. У нас это все есть, но сейчас та проблема, о которой мы никогда не думали, что мы не сможем купить у поставщиков медикаменты — рассказала главврач.

Ранее сообщалось, что аграрная компания «Нибулон» построит на территории Николаевской городской больницы №1, где лечат больных коронавирусом, дополнительное боксированное отделение.