Аграрная компания «Нибулон» построит на территории Николаевской городской больницы №1, где лечат больных коронавирусом, дополнительное боксированное отделение.
Об этом во время прямого эфира в социальных сетях рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
Мэр отметил, что в данный момент компания занимается восстановительными работами в медучреждении. Помимо этого, в больнице будет построено новое буксированное инфекционное отделение для лечения пациентов с COVID-19.
– Находясь здесь, в больнице, слышу, как на улице работают мастера. Это компания «Нибулон» под личным руководством Алексея Вадатурского взяла на себя непосильную ношу – выделить 20 миллионов на проведение кислорода и создания еще одного боксированного отделения на территории больницы №1. Я очень благодарен всем сотрудникам компании, которые работают и платят налоги, а семья Вадатурских за деньги своего бизнеса восстанавливает больницу, - сказал Александр Сенкевич.
Также городской голова отметил, что в четверг, 19 ноября, в Николаевской городской детской больнице №2 запустят кислородные койки.
Напомним, с начала 2020 года в Николаевской области больницы закупили через Prozorro медицинского кислорода на 3,1 миллион гривен.
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Аграрная компания «Нибулон» построит на территории Николаевской городской больницы №1, где лечат больных коронавирусом, дополнительное боксированное отделение.
Об этом во время прямого эфира в социальных сетях рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
Мэр отметил, что в данный момент компания занимается восстановительными работами в медучреждении. Помимо этого, в больнице будет построено новое буксированное инфекционное отделение для лечения пациентов с COVID-19.
– Находясь здесь, в больнице, слышу, как на улице работают мастера. Это компания «Нибулон» под личным руководством Алексея Вадатурского взяла на себя непосильную ношу – выделить 20 миллионов на проведение кислорода и создания еще одного боксированного отделения на территории больницы №1. Я очень благодарен всем сотрудникам компании, которые работают и платят налоги, а семья Вадатурских за деньги своего бизнеса восстанавливает больницу, - сказал Александр Сенкевич.
Также городской голова отметил, что в четверг, 19 ноября, в Николаевской городской детской больнице №2 запустят кислородные койки.
Напомним, с начала 2020 года в Николаевской области больницы закупили через Prozorro медицинского кислорода на 3,1 миллион гривен.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов