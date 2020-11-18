Аграрная компания «Нибулон» построит на территории Николаевской городской больницы №1, где лечат больных коронавирусом, дополнительное боксированное отделение.

Об этом во время прямого эфира в социальных сетях рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что в данный момент компания занимается восстановительными работами в медучреждении. Помимо этого, в больнице будет построено новое буксированное инфекционное отделение для лечения пациентов с COVID-19.

– Находясь здесь, в больнице, слышу, как на улице работают мастера. Это компания «Нибулон» под личным руководством Алексея Вадатурского взяла на себя непосильную ношу – выделить 20 миллионов на проведение кислорода и создания еще одного боксированного отделения на территории больницы №1. Я очень благодарен всем сотрудникам компании, которые работают и платят налоги, а семья Вадатурских за деньги своего бизнеса восстанавливает больницу, - сказал Александр Сенкевич.

Также городской голова отметил, что в четверг, 19 ноября, в Николаевской городской детской больнице №2 запустят кислородные койки.

Напомним, с начала 2020 года в Николаевской области больницы закупили через Prozorro медицинского кислорода на 3,1 миллион гривен.