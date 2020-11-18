Агентство США по международному развитию USAID и Фонд «Дом Рональда Макдональда» намерены направить 12 миллионов долларов на детскую медицину в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Деньги будут использованы для того, чтобы расширить применение семейной модели получения медицинских услуг детьми на всей территории Украины.

По словам Галины Соловей, директорки украинского представительства Фонда «Дом Рональда Макдональда», ранее в пяти украинских городах были обустроены пять семейных комнат. На содержание одной нужно более миллиона гривен в год.

Менее чем за три года этими комнатами воспользовались 65 тысяч раз.

В семейных комнатах могут бесплатно остаться родители, чьи дети находятся на лечении в медучреждениях.

Детальный инвестиционный план нового проекта еще разрабатывается и будет согласован с USAID. Со своей стороны Агентство готово предоставить половину финансирования программы.

Ожидается, что другие 6 миллионов долларов будут привлечены со стороны частного сектора в поддержку деятельности «Фонда Дом Рональда Макдональда».