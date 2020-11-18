В Киеве планируют бесплатно тестировать на коронавирус работников социальной сферы, в частности учителей.
Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает 24 канал.
По его словам, результат теста обещают предоставлять в течение суток.
Рубан заявил, что в Киеве уже разрабатывают единый стандарт для работников социальной сферы, в том числе и для учителей, которые обязательно должны проходить ПЦР-исследования.
— Все учителя Киева, которые заболели COVID-19 будут проходить тестирование на средства государства и получать результат в течение 24 часов, — сказал Олег Рубан.
Чиновник добавил, что этот вопрос в городе еще обсуждают и соответствующее решение могут принять уже до конца недели.
По состоянию на среду, 18 ноября, в Киеве всего подтвердили 53855 случаев коронавируса, 1013 — летальные.
Ранее сообщалось, что Министерство соцполитики работает над тем, чтобы обеспечить бесплатное тестирование на коронавирус каждому украинцу и не допустить локдауна социальной защиты.
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В Киеве планируют бесплатно тестировать на коронавирус работников социальной сферы, в частности учителей.
Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает 24 канал.
По его словам, результат теста обещают предоставлять в течение суток.
Рубан заявил, что в Киеве уже разрабатывают единый стандарт для работников социальной сферы, в том числе и для учителей, которые обязательно должны проходить ПЦР-исследования.
— Все учителя Киева, которые заболели COVID-19 будут проходить тестирование на средства государства и получать результат в течение 24 часов, — сказал Олег Рубан.
Чиновник добавил, что этот вопрос в городе еще обсуждают и соответствующее решение могут принять уже до конца недели.
По состоянию на среду, 18 ноября, в Киеве всего подтвердили 53855 случаев коронавируса, 1013 — летальные.
Ранее сообщалось, что Министерство соцполитики работает над тем, чтобы обеспечить бесплатное тестирование на коронавирус каждому украинцу и не допустить локдауна социальной защиты.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов