В Киеве планируют бесплатно тестировать на коронавирус работников социальной сферы, в частности учителей.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает 24 канал.

По его словам, результат теста обещают предоставлять в течение суток.

Рубан заявил, что в Киеве уже разрабатывают единый стандарт для работников социальной сферы, в том числе и для учителей, которые обязательно должны проходить ПЦР-исследования.

— Все учителя Киева, которые заболели COVID-19 будут проходить тестирование на средства государства и получать результат в течение 24 часов, — сказал Олег Рубан.

Чиновник добавил, что этот вопрос в городе еще обсуждают и соответствующее решение могут принять уже до конца недели.

По состоянию на среду, 18 ноября, в Киеве всего подтвердили 53855 случаев коронавируса, 1013 — летальные.

Ранее сообщалось, что Министерство соцполитики работает над тем, чтобы обеспечить бесплатное тестирование на коронавирус каждому украинцу и не допустить локдауна социальной защиты.