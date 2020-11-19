Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил в среду, что эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась. В то же время, Польша должна быть готова к росту числа новых заражений коронавирусом.
Об этом пишет «Польское радио».
По его словам, стабилизация отражается в суточном числе новых инфицирований.
— Число занятых коек, хотя во вторник увеличилось, но в понедельник уменьшилось. С начала сентября впервые было 2-3 дня, когда это число уменьшалось, что является тоже положительным сигналом, — сказал Адам Недзельский.
Министерство здравоохранения Польши сообщило в среду о 19883 новых случаях заражения коронавирусом за предыдущие сутки. Со вторника умерла рекордное с начала эпидемии в Польше количество больных Covid-19 и сопутствующих с вирусом заболеваний — 603. Одновременно выздоровел 18601 человек.
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Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил в среду, что эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась. В то же время, Польша должна быть готова к росту числа новых заражений коронавирусом.
Об этом пишет «Польское радио».
По его словам, стабилизация отражается в суточном числе новых инфицирований.
— Число занятых коек, хотя во вторник увеличилось, но в понедельник уменьшилось. С начала сентября впервые было 2-3 дня, когда это число уменьшалось, что является тоже положительным сигналом, — сказал Адам Недзельский.
Министерство здравоохранения Польши сообщило в среду о 19883 новых случаях заражения коронавирусом за предыдущие сутки. Со вторника умерла рекордное с начала эпидемии в Польше количество больных Covid-19 и сопутствующих с вирусом заболеваний — 603. Одновременно выздоровел 18601 человек.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что Украине навредит полный локдаун, а карантин выходного дня поможет разгрузить больницы.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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