В Великобритании запретят продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Запрет будет действовать с 2030 года.
Об этом пишет Reuters.
Британский премьер Борис Джонсон объявил о соответствующее решение в рамках инициативы достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа до 2050 года, о которой было заявлено на саммите G7.
По словам Бориса Джонсона, на эту инициативу будет выделено из бюджета 12 млн фунтов стерлингов и почти втрое больше денег согласился предоставить частный сектор.
В целом такое решение позволит поддержать экосектор экономики и способствовать работе более 250 тысяч специалистов в «зеленой» области.
Ранее сообщалось, британский производитель автомобилей класса люкс Bentley, входящий в группу Volkswagen, полностью прекратит выпуск бензиновых авто и гибридов до 2030 года.
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В Великобритании запретят продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Запрет будет действовать с 2030 года.
Об этом пишет Reuters.
Британский премьер Борис Джонсон объявил о соответствующее решение в рамках инициативы достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа до 2050 года, о которой было заявлено на саммите G7.
По словам Бориса Джонсона, на эту инициативу будет выделено из бюджета 12 млн фунтов стерлингов и почти втрое больше денег согласился предоставить частный сектор.
В целом такое решение позволит поддержать экосектор экономики и способствовать работе более 250 тысяч специалистов в «зеленой» области.
Ранее сообщалось, британский производитель автомобилей класса люкс Bentley, входящий в группу Volkswagen, полностью прекратит выпуск бензиновых авто и гибридов до 2030 года.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов