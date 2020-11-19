В Великобритании запретят продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Запрет будет действовать с 2030 года.

Об этом пишет Reuters.

Британский премьер Борис Джонсон объявил о соответствующее решение в рамках инициативы достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа до 2050 года, о которой было заявлено на саммите G7.

По словам Бориса Джонсона, на эту инициативу будет выделено из бюджета 12 млн фунтов стерлингов и почти втрое больше денег согласился предоставить частный сектор.

В целом такое решение позволит поддержать экосектор экономики и способствовать работе более 250 тысяч специалистов в «зеленой» области.

Ранее сообщалось, британский производитель автомобилей класса люкс Bentley, входящий в группу Volkswagen, полностью прекратит выпуск бензиновых авто и гибридов до 2030 года.