Главным показателем, который позволяет начать адекватное лечение, отличив грипп от коронавируса, является уровень кислорода в крови. Об этом инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова рассказала в эфире телеканала 1+1, передает УНН.

Инфекционист отметила, что количество госпитализированных за сутки пациентов будет расти, ведь начался сезон гриппа. Но способствовать рациональной госпитализации может пульсоксиметрия.

— И вы никогда в жизни не отличите одного пациента от другого, а потому любой пациент с высокой температурой и различными симптомами будет вам потенциально казаться гриппом, коронавирусом или гриппом с коронавирусом. Но напоминаю всем, что из-за того, что мест в больницах не много и госпитализация должна быть рациональной, то главное при госпитализации - пульсоксиметрия, то есть уровень кислорода в крови. Если у человека этот уровень 92 - это по украинскому протоколу, то он уже должен быть госпитализирован и получать кислородную поддержку, - сказала Екатерина Булавинова.

Она отметила, что рядовые украинцы и даже некоторые врачи продолжают использовать «фуфломицины» или антибиотики, которые не лечат ни грипп, ни коронавирус, вместо того, чтобы измерить уровень кислорода в крови и начать, в случае необходимости, кислородную терапию.

Напомним, Украина закупит 6 миллионов экспресс-тестов на коронавирус. В правительстве распорядились выделить на это миллиард гривен.