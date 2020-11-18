Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Еще 900 миллионов гривен пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.

Шмыгаль отметил, что дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

— Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты, ㅡ заявил премьер-министр.

Напомним, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) впервые позволило использовать тест на коронавирус, результат которого можно получить в домашних условиях.