Украина закупит 6 миллионов экспресс-тестов на коронавирус. В правительстве распорядились выделить на это миллиард гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Еще 900 миллионов гривен пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.
Шмыгаль отметил, что дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.
— Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты, ㅡ заявил премьер-министр.
Напомним, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) впервые позволило использовать тест на коронавирус, результат которого можно получить в домашних условиях.
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Украина закупит 6 миллионов экспресс-тестов на коронавирус. В правительстве распорядились выделить на это миллиард гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Еще 900 миллионов гривен пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.
Шмыгаль отметил, что дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.
— Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты, ㅡ заявил премьер-министр.
Напомним, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) впервые позволило использовать тест на коронавирус, результат которого можно получить в домашних условиях.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов