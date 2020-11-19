Вакцина, которую разрабатывает британская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет, подтвердила после исследований свою безопасность и эффективность при введении в организм пожилых людей.

Об этом сообщает ВВС.

Участие в исследованиях приняло 560 добровольцев, половина из которых старше 70 лет. Как и в предыдущих испытаниях AZD1222, ученые вводили две дозы вакцины с промежутком в две недели или месяц, оценивая то, как реагировал организм и иммунитет добровольцев из каждой возрастной группы на эти инъекции. После этого ученые забрали образцы их крови и изучили то, как много антител к SARS-CoV-2 они содержат.

Результаты исследования показывают, что у людей в возрасте 56-69 лет и старше 70 лет наблюдались устойчивые иммунные реакции, подобные тем, которые были у людей в возрасте от 18 до 55 лет.

— Мы были рады увидеть, что наша вакцина не только хорошо переносится среди пожилых людей, но также стимулирует иммунные реакции, подобные тем, которые наблюдаются у молодых добровольцев... Следующим шагом будет проверить, не означает ли это защита от самой болезни, — заявил один из исследователей Оксфордской вакцины доктор Махеш Рамаз.

В ближайшее время ученые планируют присоединить к проверке вакцины еще более старших добровольцев и людей с хроническими проблемами со здоровьем, а также провести третью фазу испытаний с участием людей в возрасте. Стоит отметить, что сегодня вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета считается одной из самых перспективных на рынке.

Напомним, Украина получит максимум 8,5 миллионов доз вакцины от коронавируса.