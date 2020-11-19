Вакцина, которую разрабатывает британская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет, подтвердила после исследований свою безопасность и эффективность при введении в организм пожилых людей.
Об этом сообщает ВВС.
Участие в исследованиях приняло 560 добровольцев, половина из которых старше 70 лет. Как и в предыдущих испытаниях AZD1222, ученые вводили две дозы вакцины с промежутком в две недели или месяц, оценивая то, как реагировал организм и иммунитет добровольцев из каждой возрастной группы на эти инъекции. После этого ученые забрали образцы их крови и изучили то, как много антител к SARS-CoV-2 они содержат.
Результаты исследования показывают, что у людей в возрасте 56-69 лет и старше 70 лет наблюдались устойчивые иммунные реакции, подобные тем, которые были у людей в возрасте от 18 до 55 лет.
— Мы были рады увидеть, что наша вакцина не только хорошо переносится среди пожилых людей, но также стимулирует иммунные реакции, подобные тем, которые наблюдаются у молодых добровольцев... Следующим шагом будет проверить, не означает ли это защита от самой болезни, — заявил один из исследователей Оксфордской вакцины доктор Махеш Рамаз.
В ближайшее время ученые планируют присоединить к проверке вакцины еще более старших добровольцев и людей с хроническими проблемами со здоровьем, а также провести третью фазу испытаний с участием людей в возрасте. Стоит отметить, что сегодня вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета считается одной из самых перспективных на рынке.
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Вакцина, которую разрабатывает британская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет, подтвердила после исследований свою безопасность и эффективность при введении в организм пожилых людей.
Об этом сообщает ВВС.
Участие в исследованиях приняло 560 добровольцев, половина из которых старше 70 лет. Как и в предыдущих испытаниях AZD1222, ученые вводили две дозы вакцины с промежутком в две недели или месяц, оценивая то, как реагировал организм и иммунитет добровольцев из каждой возрастной группы на эти инъекции. После этого ученые забрали образцы их крови и изучили то, как много антител к SARS-CoV-2 они содержат.
Результаты исследования показывают, что у людей в возрасте 56-69 лет и старше 70 лет наблюдались устойчивые иммунные реакции, подобные тем, которые были у людей в возрасте от 18 до 55 лет.
— Мы были рады увидеть, что наша вакцина не только хорошо переносится среди пожилых людей, но также стимулирует иммунные реакции, подобные тем, которые наблюдаются у молодых добровольцев... Следующим шагом будет проверить, не означает ли это защита от самой болезни, — заявил один из исследователей Оксфордской вакцины доктор Махеш Рамаз.
В ближайшее время ученые планируют присоединить к проверке вакцины еще более старших добровольцев и людей с хроническими проблемами со здоровьем, а также провести третью фазу испытаний с участием людей в возрасте. Стоит отметить, что сегодня вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета считается одной из самых перспективных на рынке.
Напомним, Украина получит максимум 8,5 миллионов доз вакцины от коронавируса.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов