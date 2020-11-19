Об этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил в радиоэфире.

— В субботу и воскресенье, к сожалению, будет «карантин выходного дня». Правительство не учитывает решения местных органов власти и трактует их по-своему, ㅡ сказал он.

В то же время мэр добавил, что не считает такой карантин эффективным, и заявил, что нужно думать над компенсацией для пострадавших бизнесов.

Отметим, ранее вслед за Львовом 13 ноября в Ивано-Франковске решили до конца ноября сделать субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы обойти «карантин выходного дня».

Городской совет сделал субботу и воскресенье рабочими для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и рынков.

Марцинкив просил правоохранителей не штрафовать бизнес за нарушения, но полицию это не остановило. Во-первых, правоохранители возбудили уголовное дело из-за решения городского совета о том, что суббота и воскресенье станут рабочими днями.

Напомним, мнения украинцев о введении «карантина выходного дня» разделились поровну: 49% опрошенных поддерживают новые ограничения, 49% — нет.