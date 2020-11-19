С 21 ноября в Ивано-Франковске введут «карантин выходного дня». Еще неделю назад в городе пытались обойти ограничения и до конца ноября сделали субботу и воскресенье рабочими днями.
Об этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил в радиоэфире.
— В субботу и воскресенье, к сожалению, будет «карантин выходного дня». Правительство не учитывает решения местных органов власти и трактует их по-своему, ㅡ сказал он.
В то же время мэр добавил, что не считает такой карантин эффективным, и заявил, что нужно думать над компенсацией для пострадавших бизнесов.
Отметим, ранее вслед за Львовом 13 ноября в Ивано-Франковске решили до конца ноября сделать субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы обойти «карантин выходного дня».
Городской совет сделал субботу и воскресенье рабочими для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и рынков.
Марцинкив просил правоохранителей не штрафовать бизнес за нарушения, но полицию это не остановило. Во-первых, правоохранители возбудили уголовное дело из-за решения городского совета о том, что суббота и воскресенье станут рабочими днями.
Напомним, мнения украинцев о введении «карантина выходного дня» разделились поровну: 49% опрошенных поддерживают новые ограничения, 49% — нет.
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С 21 ноября в Ивано-Франковске введут «карантин выходного дня». Еще неделю назад в городе пытались обойти ограничения и до конца ноября сделали субботу и воскресенье рабочими днями.
Об этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил в радиоэфире.
— В субботу и воскресенье, к сожалению, будет «карантин выходного дня». Правительство не учитывает решения местных органов власти и трактует их по-своему, ㅡ сказал он.
В то же время мэр добавил, что не считает такой карантин эффективным, и заявил, что нужно думать над компенсацией для пострадавших бизнесов.
Отметим, ранее вслед за Львовом 13 ноября в Ивано-Франковске решили до конца ноября сделать субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы обойти «карантин выходного дня».
Городской совет сделал субботу и воскресенье рабочими для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и рынков.
Марцинкив просил правоохранителей не штрафовать бизнес за нарушения, но полицию это не остановило. Во-первых, правоохранители возбудили уголовное дело из-за решения городского совета о том, что суббота и воскресенье станут рабочими днями.
Напомним, мнения украинцев о введении «карантина выходного дня» разделились поровну: 49% опрошенных поддерживают новые ограничения, 49% — нет.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов