В Чехии парламент утвердил продление чрезвычайного положения до 12 декабря. Прежний срок ограничений истекал в пятницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio.
В ходе более восьмичасового обсуждения в парламенте власти подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшается и это является как раз следствием возвращенных в октябре жестких ограничений.
Отмечалось, что для улучшения ситуации и дальше необходимо оставить карантинные меры в текущем виде, а о возвращении к нормальной жизни пока говорить сложно. Ограничение общения и передвижения людей в общественных местах будут также очень важны в предрождественский период.
После рекордных показателей в 14-15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки в конце октября-начале ноября, в Чехии статистика пошла на спад. В последние несколько дней в сутки фиксируют менее шести тысяч случаев. Всего в стране за период пандемии было 475 284 случаев заражения, 6740 человек умерли.
Напомним, премьер-министр Самоа Туилаэпу Саилеле Малиелегаои заявил, что в стране обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом. Его диагностировали у моряка, который прибыл из города Окленд в Новой Зеландии.
Сообщалось, что в Украине значительный прирост новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 13 357 человек. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
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В Чехии парламент утвердил продление чрезвычайного положения до 12 декабря. Прежний срок ограничений истекал в пятницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio.
В ходе более восьмичасового обсуждения в парламенте власти подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшается и это является как раз следствием возвращенных в октябре жестких ограничений.
Отмечалось, что для улучшения ситуации и дальше необходимо оставить карантинные меры в текущем виде, а о возвращении к нормальной жизни пока говорить сложно. Ограничение общения и передвижения людей в общественных местах будут также очень важны в предрождественский период.
После рекордных показателей в 14-15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки в конце октября-начале ноября, в Чехии статистика пошла на спад. В последние несколько дней в сутки фиксируют менее шести тысяч случаев. Всего в стране за период пандемии было 475 284 случаев заражения, 6740 человек умерли.
Напомним, премьер-министр Самоа Туилаэпу Саилеле Малиелегаои заявил, что в стране обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом. Его диагностировали у моряка, который прибыл из города Окленд в Новой Зеландии.
Сообщалось, что в Украине значительный прирост новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 13 357 человек. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов