По состоянию на утро 20 ноября в мире зарегистрировали 650 тысяч 454 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки — 10 776 человек.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Всего в мире зафиксировано 57 миллионов 239 тысяч 606 случаев инфицирования. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1 миллион 365 тысяч 695 пациентов

Побороли болезнь и вылечились 39 миллионов 700 тысяч человек. В пятерке мировых лидеров по количеству заражений — США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина — на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 575 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 7845 пациентов выздоровели.