По состоянию на утро 20 ноября в мире зарегистрировали 650 тысяч 454 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки — 10 776 человек.
Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Всего в мире зафиксировано 57 миллионов 239 тысяч 606 случаев инфицирования. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1 миллион 365 тысяч 695 пациентов
Побороли болезнь и вылечились 39 миллионов 700 тысяч человек. В пятерке мировых лидеров по количеству заражений — США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина — на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 575 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 7845 пациентов выздоровели.
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По состоянию на утро 20 ноября в мире зарегистрировали 650 тысяч 454 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки — 10 776 человек.
Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Всего в мире зафиксировано 57 миллионов 239 тысяч 606 случаев инфицирования. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1 миллион 365 тысяч 695 пациентов
Побороли болезнь и вылечились 39 миллионов 700 тысяч человек. В пятерке мировых лидеров по количеству заражений — США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина — на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 575 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 7845 пациентов выздоровели.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов