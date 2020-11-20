На преодоление последствий пандемии коронавируса мировому сообществу нужно будет потратить минимум 38 миллиардов долларов. На сегодня мировому сообществу доступны только 4 миллиарда долларов.

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, передает РБК-Украина.

По словам Урсулы фон дер Ляен, Еврокомиссия обратилась к странам G20 с просьбой поддержать работу по мобилизации необходимых фондов, чтобы собрать необходимую для преодоления последствий пандемии сумму средств.

Она отметила, что на закупку вакцины от коронавируса для глобального механизма COVAX уже внесли почти 2 миллиарда долларов, но всего, для закупки вакцин в 2021 году необходимо около 5 миллиардов долларов.

— Фонды будут также необходимыми для тестирования и лечения по программе ACT-Accelerator, — добавила глава ЕК.

Ранее сообщалось, что Израиль согласовал контракт с компанией AstraZeneca о закупке вакцины от коронавируса. Их кандидат на вакцину еще на третьем этапе испытаний.