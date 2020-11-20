Лондонский аэропорт «Хитроу» согласился принимать авиарейсы из Киева. Первые рейсы в аэропорт «Хитроу» начнутся уже в следующем месяце.
Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
По словам посла, сегодня завершились переговоры между Украиной и администрацией крупнейшего британского аэропорта.
— Наконец-то украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании — лондонский аэропорт «Хитроу». Лучшие условия для пассажиров, более быстрые пересадки, удобное транспортное сообщение, более тесные связи между народами — все это новые стратегические отношения между Украиной и Великобританией в действии, — написал Вадим Пристайко.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины инициировало упрощение визового режима с Великобританией.
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Лондонский аэропорт «Хитроу» согласился принимать авиарейсы из Киева. Первые рейсы в аэропорт «Хитроу» начнутся уже в следующем месяце.
Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
По словам посла, сегодня завершились переговоры между Украиной и администрацией крупнейшего британского аэропорта.
— Наконец-то украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании — лондонский аэропорт «Хитроу». Лучшие условия для пассажиров, более быстрые пересадки, удобное транспортное сообщение, более тесные связи между народами — все это новые стратегические отношения между Украиной и Великобританией в действии, — написал Вадим Пристайко.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины инициировало упрощение визового режима с Великобританией.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов