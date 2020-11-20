Власти Одессы передумали бойкотировать карантин выходного дня. Сегодня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести предложенные правительством ограничения.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
По словам представителя горсовета, Одесса будет в «оранжевой зоне», а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.
— Также напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте, — подчеркнули в горсовете.
Кроме того, городской исполком поручил полиции, Национальной гвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать соблюдение введенных ограничений заведениями и гражданами.
Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Отметим, во время карантина выходного дня запрещается работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос или в режиме доставки, работа ТРЦ и магазинов промышленных товаров. Останутся работать, в частности, продуктовые магазины, аптеки, АЗС и СТО.
Ранее сообщалось, что половина украинцев поддерживает «карантин выходного дня», но эффективным такое ограничение считают только 35%.
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Власти Одессы передумали бойкотировать карантин выходного дня. Сегодня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести предложенные правительством ограничения.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
По словам представителя горсовета, Одесса будет в «оранжевой зоне», а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.
— Также напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте, — подчеркнули в горсовете.
Кроме того, городской исполком поручил полиции, Национальной гвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать соблюдение введенных ограничений заведениями и гражданами.
Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Отметим, во время карантина выходного дня запрещается работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос или в режиме доставки, работа ТРЦ и магазинов промышленных товаров. Останутся работать, в частности, продуктовые магазины, аптеки, АЗС и СТО.
Ранее сообщалось, что половина украинцев поддерживает «карантин выходного дня», но эффективным такое ограничение считают только 35%.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов