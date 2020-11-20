Власти Одессы передумали бойкотировать карантин выходного дня. Сегодня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести предложенные правительством ограничения.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

По словам представителя горсовета, Одесса будет в «оранжевой зоне», а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.

— Также напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте, — подчеркнули в горсовете.

Кроме того, городской исполком поручил полиции, Национальной гвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать соблюдение введенных ограничений заведениями и гражданами.

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Отметим, во время карантина выходного дня запрещается работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос или в режиме доставки, работа ТРЦ и магазинов промышленных товаров. Останутся работать, в частности, продуктовые магазины, аптеки, АЗС и СТО.

Ранее сообщалось, что половина украинцев поддерживает «карантин выходного дня», но эффективным такое ограничение считают только 35%.