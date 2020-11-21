В Украине по состоянию на 21 ноября заняты 52% коек для пациентов с коронавирусным заболеванием. Наибольшая загруженность в Полтавской области, а наименьшая ㅡ в Херсонской.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Всего в Украине подготовили 53 445 коек для пациентов с коронавирусом. За последние 6 дней загруженность коек сократилась на 3%.
Самая большая загруженность коек в Полтавской области ㅡ 73,9% заполненность и в Черкасской области ㅡ 70,2%. В Киеве пациентами заняты 54,3% коек.
Наилучшая ситуация с койками в Херсонской ㅡ 17,9% и в Луганской области ㅡ 23,1%. Менее 50% коек заполнены на Волыни, Закарпатье, а также в Житомирской, Одесской, Кировоградской, Тернопольской и Сумской областях.
Показатель заболеваемости коронавирусной болезнью в среднем по стране растет. По состоянию на 21 ноября он составляет 424,7 на 100 тысяч населения при норме 40.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 ноября, коронавирусное заболевание выявили у рекордного количества людей — 14 580. Также известно, что вчера 7 989 пациентов выздоровели, а 215 — умерли от осложнений.
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В Украине по состоянию на 21 ноября заняты 52% коек для пациентов с коронавирусным заболеванием. Наибольшая загруженность в Полтавской области, а наименьшая ㅡ в Херсонской.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Всего в Украине подготовили 53 445 коек для пациентов с коронавирусом. За последние 6 дней загруженность коек сократилась на 3%.
Самая большая загруженность коек в Полтавской области ㅡ 73,9% заполненность и в Черкасской области ㅡ 70,2%. В Киеве пациентами заняты 54,3% коек.
Наилучшая ситуация с койками в Херсонской ㅡ 17,9% и в Луганской области ㅡ 23,1%. Менее 50% коек заполнены на Волыни, Закарпатье, а также в Житомирской, Одесской, Кировоградской, Тернопольской и Сумской областях.
Показатель заболеваемости коронавирусной болезнью в среднем по стране растет. По состоянию на 21 ноября он составляет 424,7 на 100 тысяч населения при норме 40.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 ноября, коронавирусное заболевание выявили у рекордного количества людей — 14 580. Также известно, что вчера 7 989 пациентов выздоровели, а 215 — умерли от осложнений.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов