Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего в Украине подготовили 53 445 коек для пациентов с коронавирусом. За последние 6 дней загруженность коек сократилась на 3%.

Самая большая загруженность коек в Полтавской области ㅡ 73,9% заполненность и в Черкасской области ㅡ 70,2%. В Киеве пациентами заняты 54,3% коек.

Наилучшая ситуация с койками в Херсонской ㅡ 17,9% и в Луганской области ㅡ 23,1%. Менее 50% коек заполнены на Волыни, Закарпатье, а также в Житомирской, Одесской, Кировоградской, Тернопольской и Сумской областях.

Показатель заболеваемости коронавирусной болезнью в среднем по стране растет. По состоянию на 21 ноября он составляет 424,7 на 100 тысяч населения при норме 40.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 ноября, коронавирусное заболевание выявили у рекордного количества людей — 14 580. Также известно, что вчера 7 989 пациентов выздоровели, а 215 — умерли от осложнений.