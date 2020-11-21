Об этом сообщает Hromadske.

Среди основных требований — решение в течение последних четырех пленарных дней Конституционного кризиса.

Среди участников автопробега — «Движение сопротивления капитуляции», представители «Демокричної сокири», «Свободы», «Национального корпуса», обычные граждане, ветераны войны. Требования активистов касаются вопросов борьбы с коррупцией, некоторых законопроектов, вопроса политических репрессий, работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и эпидемии COVID-19 в Украине.

В частности активисты требуют от власти вернуть полномочия Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), ликвидировать Окружной административный суд города Киева, завершить судебную реформу и реформировать Службу безопасности Украины.

Также среди требований есть отзыв законопроекта президента Владимира Зеленского о перезапуске Конституционного суда и законопроекта о народовластии путем референдума. Вспомнили также и о «всенародном опросе Зеленского» — активисты требовали наказать его организаторов, поскольку оно «создало неправомерное политическое преимущество на выборах для партии власти».

В то же время в ряде требований отметили прекратить уголовные преследования, освободить из-под стражи Андрея Антоненко и уволить с должностей виновных в репрессиях правоохранителей.

Требуют также отозвать «План действий» украинской делегации в ТКГ относительно Донбасса и запретить отвод украинских войск вдоль линии разграничения.

Кроме этого, активисты заявили о «некомпетентности власти» в борьбе с эпидемией коронавируса. Они требуют отставку всего состава Кабинета Министров Украины и начала расследования распределения средств из COVID-фонда.

Напомним, 21 ноября в Украине вспоминают о событиях Революции Достоинства (2013) и Оранжевой революции (2004), отмечая День достоинства и свободы.