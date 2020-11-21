Об этом сообщил сам журналист. По его словам, код конференции министров частично показала Министерка обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

— Новость: я получил доступ к секретной онлайн-встрече между министрами обороны 27 стран ЕС. Министр Бейлевелд опубликовала фото встречи с частью пин-кода, который можно было угадать за несколько попыток, — написал Даниэль Верлаан в Twitter.

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель приостановил конференцию и спросил Верлаана знает ли он, что подключился к закрытой видеоконференции. Журналист представился министрам и добавил: «Простите, что мешаю вашей встрече, я ее сейчас покину».

Боррель отметил, что подключение к закрытой видеоконференции нарушает закон и посоветовал Варлаану «отключиться быстрее, чем приедет полиция». Всего журналист пробыл на конференции министров несколько минут.

Ранее эксперты по кибербезопасности неоднократно заявляли о сомнениях безопасности китайского сервиса для видеосвязи Zoom.

Так, в 2019 году в сервисе нашли уязвимость, которая позволяет получать доступ к веб-камерам пользователей. Apple была вынуждена удалить программное обеспечение Zoom из Mac.

Еще одна претензия к Zoom касается случайно сгенерированного кода видеоконференций длиной от 9 до 11 цифр. По этому номеру участники могут присоединиться к беседе. Исследователи пришли к выводу, что злоумышленники легко могут подобрать эти цифры и присоединиться к любой видеоконференции. Например, уже появился так называемый Zoombombing, когда неизвестные транслируют свой контент (порно, жестокие видео) в чужих беседах.

Напомним, 17 ноября, неизвестные взломали сайт Николаевской областной государственной администрации.