Полиция разъяснила, как будет применять новые санкции за отсутствие лицевой маски, которые вступили в силу с 21 ноября, в соответствии с законом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Изначально правоохранители будут объяснять гражданам новые требования законодательства и необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования.

Штрафы в размере 170 — 255 гривен за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, будут применяться только если граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты.

Кроме того, правоохранители раздают защитные маски гражданам, которые их не имеют. Проверки проводятся в общественных зданиях и общественном транспорте.

Напомним, ведение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок поддерживают 75% украинцев.