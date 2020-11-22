Полиция разъяснила, как будет применять новые санкции за отсутствие лицевой маски, которые вступили в силу с 21 ноября, в соответствии с законом.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Изначально правоохранители будут объяснять гражданам новые требования законодательства и необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования.
Штрафы в размере 170 — 255 гривен за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, будут применяться только если граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты.
Кроме того, правоохранители раздают защитные маски гражданам, которые их не имеют. Проверки проводятся в общественных зданиях и общественном транспорте.
Напомним, ведение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок поддерживают 75% украинцев.
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Полиция разъяснила, как будет применять новые санкции за отсутствие лицевой маски, которые вступили в силу с 21 ноября, в соответствии с законом.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Изначально правоохранители будут объяснять гражданам новые требования законодательства и необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования.
Штрафы в размере 170 — 255 гривен за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, будут применяться только если граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты.
Кроме того, правоохранители раздают защитные маски гражданам, которые их не имеют. Проверки проводятся в общественных зданиях и общественном транспорте.
Напомним, ведение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок поддерживают 75% украинцев.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов