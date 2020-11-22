В воскресенье, 22 ноября, в Минске проходит так называемы Марш «против фашизма». Сотрудники ОМОН уже задержали 127 человек. Также правоохранители применили спецсредства.

Об этом сообщает издание Tut.by.

Задержания демонстрантов прошли в основном в Минске, а также Боровлянах, Пинске, Новополоцке, Заславле, Гродно, Ляховичах.

Отметим, что утром в центр Минска силовики стянули спецтехнику и закрыли более 10 станций метрополитена. Кроме того, власти приказали ограничить пропускную систему интернета в столице Беларуси.

Напомним, в Беларуси за время протестов, которые начались после объявления результатов выборов президента в августе, количество граждан, задержанных силовиками, достигло 29 тысяч 940 человек.