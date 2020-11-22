Правительство Франции планирует начать ослабление карантинных мер. Это будет происходить в три этапа.
Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, сообщает Le Figaro.
Первый шаг ослабления ожидается примерно 1 декабря, а следующий — перед новогодними праздниками в конце года. Третий этап планируют начать с января уже 2021 года.
В стране планируют открыть некоторые предприятия, бары и рестораны.
— Мы действительно откроем не первостепенные предприятия примерно 1 декабря, — сказал премьер-министр Жан Кастекст.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает план введения жесткого карантина на территории страны.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Правительство Франции планирует начать ослабление карантинных мер. Это будет происходить в три этапа.
Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, сообщает Le Figaro.
Первый шаг ослабления ожидается примерно 1 декабря, а следующий — перед новогодними праздниками в конце года. Третий этап планируют начать с января уже 2021 года.
В стране планируют открыть некоторые предприятия, бары и рестораны.
— Мы действительно откроем не первостепенные предприятия примерно 1 декабря, — сказал премьер-министр Жан Кастекст.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает план введения жесткого карантина на территории страны.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов