Правительство Франции планирует начать ослабление карантинных мер. Это будет происходить в три этапа.

Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, сообщает Le Figaro.

Первый шаг ослабления ожидается примерно 1 декабря, а следующий — перед новогодними праздниками в конце года. Третий этап планируют начать с января уже 2021 года.

В стране планируют открыть некоторые предприятия, бары и рестораны.

— Мы действительно откроем не первостепенные предприятия примерно 1 декабря, — сказал премьер-министр Жан Кастекст.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает план введения жесткого карантина на территории страны.