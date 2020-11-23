«Большая двадцатка» (G20) договорилась приложить усилия для того, чтобы будущая вакцина от коронавируса была справедливо распределена между всеми людьми. G20 согласилась мобилизовать ресурсы на решение неотложных финансовых задач.

Об этом говорится в декларации лидеров G20 по итогам саммита под председательством Саудовской Аравии.

Страны G20 выделят ресурсы для поддержки научных исследований, разработки, изготовления и распределения безопасных и эффективных средств диагностики, лечения и вакцин от коронавируса.

— Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы обеспечить доступ к ним всех людей на равноправной основе и по приемлемым ценам, в то же время следуя нашим обязательствам по поощрению инноваций, — говорится в заявлении.

Кроме того, G20 обязалась укреплять глобальную готовность к пандемиям, предотвращению, выявлению и реагированию на них. «Двадцатка» подтвердила приверженность полному соблюдению международных медико-санитарных правил ВОЗ и повышению эффективности их осуществления.

Напомним, концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности.