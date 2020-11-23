В Украине заполненность больниц для больных коронавирусом составляет 52%.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Количество коек, которые на сегодняшний день уже введены для лечения больных Covid-19, в Украине составляет 53 тысячи 445. При этом, в больницах находятся 27 тысяч 792 пациента. Заполненность коек составляет 52%... На сегодняшний день у нас 25 тысяч 996 коек, которые обеспечены кислородом, — заявил Максим Степанов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 10 тысяч 945 человек. Также известно, что вчера 4 тысячи 143 пациента выздоровели, а 124 — умерли от осложнений.