Николаевские полицейские и КОРД в Днепре задержали фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена, который скрывался 13 лет.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

Сообщается, что с 2007 года преступник скрывался от органов следствия и суда под чужой фамилией, используя документы другого человека. Сразу после убийства он пересек границу с РФ, а, вернувшись в 2013 году, отправился воевать на восток в составе украинской военно-политической общественной организации.

20 ноября николаевские правоохранители и спецназовцы прибыли по месту жительства злоумышленника в Днепр и задержали его в то время, когда он снова собирался ехать в зону проведения ООс.

Известно, что заказчик и исполнитель убийства были задержаны еще в декабре 2007 года. Обоим суд вынес приговор — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. При этом, третьему фигуранту тогда удалось скрыться. Следователи заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск, а суд избрал меру пресечения — арест. С тех пор оперативники не прекращали работу по установлению местонахождения преступника.

В ходе обыска полицейские нашли оригинальный паспорт фигуранта и поддельные документы. Задержанному инкриминируется сразу несколько уголовных правонарушений — это покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений и способом, опасным для жизни многих людей, а также убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас 49-летний злоумышленник доставлен в Николаевскую область, и по решению суда будет находиться под стражей в СИЗО.

Как известно, вечером 7 ноября 2007 года в Первомайске 42-летнего директора Первомайского гранитно-щебеночного карьера, гражданина Молдовы, расстреляли из пистолета-пулемета. От полученных ранений потерпевший погиб. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила оружие с самодельным глушителем и гильзы. Несколькими днями ранее на автостоянке, где предприниматель обычно ставил личный Range Rover, был найден пакет с самодельным радиоуправляемым взрывным устройством, которое не сработало. Уже 8 мая в Днепропетровской области оперативники УБОП с участием спецподразделения Сокол задержали участников группы, организовавшей заказное убийство. Непосредственным исполнителем оказался 26-летний житель города Орджоникидзе, заказчиком выступил 47-летний житель города Вольногорск той же Днепропетровской области. У него с жертвой были спорные вопросы в общем бизнесе, поэтому в целях ликвидации конкурента заказал его убийство. За работу киллер должен был получить пять тысяч долларов. Личность посредника, поставщика оружия и взрывчатки, установили сразу.

Напомним, что Октябрьский районный суд Николаевской области приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который убил семью фермера в Березнеговатском районе.