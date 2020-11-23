Правительство Черногории ужесточило условия комендантского часа. Новые меры вступают в силу с 25 ноября и будут действовать до 8 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Национальный комитет Черногории по борьбе с коронавирусом по предложению Института общественного здоровья принял решение сократить работу развлекательных объектов. Теперь они будут работать с 7:00 до 18:00.

Также будет запрещено покидать жилища после начала действия комендантского часа, то есть с 19:00 до 5:00.

По последним данным Минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 31 062 человека, умерли 439. За последние сутки выявлено 409 новых случаев заражения.

Ранее сообщалось, что в течение последних двух дней полиция вынесла 1395 постановлений о нарушении правил карантина, предусматривающих штрафы за неношение маски в общественных местах.