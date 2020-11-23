Правительство Черногории ужесточило условия комендантского часа. Новые меры вступают в силу с 25 ноября и будут действовать до 8 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
Национальный комитет Черногории по борьбе с коронавирусом по предложению Института общественного здоровья принял решение сократить работу развлекательных объектов. Теперь они будут работать с 7:00 до 18:00.
Также будет запрещено покидать жилища после начала действия комендантского часа, то есть с 19:00 до 5:00.
По последним данным Минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 31 062 человека, умерли 439. За последние сутки выявлено 409 новых случаев заражения.
Ранее сообщалось, что в течение последних двух дней полиция вынесла 1395 постановлений о нарушении правил карантина, предусматривающих штрафы за неношение маски в общественных местах.
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Правительство Черногории ужесточило условия комендантского часа. Новые меры вступают в силу с 25 ноября и будут действовать до 8 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
Национальный комитет Черногории по борьбе с коронавирусом по предложению Института общественного здоровья принял решение сократить работу развлекательных объектов. Теперь они будут работать с 7:00 до 18:00.
Также будет запрещено покидать жилища после начала действия комендантского часа, то есть с 19:00 до 5:00.
По последним данным Минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 31 062 человека, умерли 439. За последние сутки выявлено 409 новых случаев заражения.
Ранее сообщалось, что в течение последних двух дней полиция вынесла 1395 постановлений о нарушении правил карантина, предусматривающих штрафы за неношение маски в общественных местах.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов