Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX.
Вакцину странам с низким и ниже среднего уровнем дохода хотят доставить как можно быстрее и как можно безопаснее, сообщает пресс-служба ООН.
Организация уже проинформировала основные мировые авиакомпании о необходимых пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила с ними пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в следующем году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.
В ближайшие недели ЮНИСЕФ проведет оценку существующих транспортных возможностей, чтобы выявить недостатки и будущие потребности.
— Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой масштабной и самой быстрой подобной операцией, — заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.
Ранее сообщалось, что компания-производитель медицинских средств AstraZeneca может произвести 200 миллионов доз вакцины от COVID-19 до конца 2020 года и 700 миллионов доз до конца первого квартала 2021 года.
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX.
Вакцину странам с низким и ниже среднего уровнем дохода хотят доставить как можно быстрее и как можно безопаснее, сообщает пресс-служба ООН.
Организация уже проинформировала основные мировые авиакомпании о необходимых пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила с ними пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в следующем году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.
В ближайшие недели ЮНИСЕФ проведет оценку существующих транспортных возможностей, чтобы выявить недостатки и будущие потребности.
— Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой масштабной и самой быстрой подобной операцией, — заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.
Ранее сообщалось, что компания-производитель медицинских средств AstraZeneca может произвести 200 миллионов доз вакцины от COVID-19 до конца 2020 года и 700 миллионов доз до конца первого квартала 2021 года.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов