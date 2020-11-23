Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вскоре сможет отправиться в Китай для прояснения обстоятельств появления коронавируса COVID-19.

Об этом заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, китайская сторона уже согласовала такую миссию.

— Мы не сомневаемся и имеем в том заверения наших китайских коллег из правительства, что поездке на место событий будет способствовать (китайская сторона - ред.). И как можно быстрее, — сказал Майк Райан.

Он добавил, что китайские специалисты уже выполнили "огромный объем научных исследований", однако международные эксперты должны тоже принять участие в работе, чтобы проверить точность данных, и чтобы международное сообщество было уверено в результатах расследования.

Эксперт ВОЗ также отметил, что специалисты, готовясь к командировке в Китай, поддерживают регулярные онлайн-встречи с китайской стороной.

Ранее сообщалось, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX.