Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вскоре сможет отправиться в Китай для прояснения обстоятельств появления коронавируса COVID-19.
Об этом заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, китайская сторона уже согласовала такую миссию.
— Мы не сомневаемся и имеем в том заверения наших китайских коллег из правительства, что поездке на место событий будет способствовать (китайская сторона - ред.). И как можно быстрее, — сказал Майк Райан.
Он добавил, что китайские специалисты уже выполнили "огромный объем научных исследований", однако международные эксперты должны тоже принять участие в работе, чтобы проверить точность данных, и чтобы международное сообщество было уверено в результатах расследования.
Эксперт ВОЗ также отметил, что специалисты, готовясь к командировке в Китай, поддерживают регулярные онлайн-встречи с китайской стороной.
Ранее сообщалось, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX.
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Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вскоре сможет отправиться в Китай для прояснения обстоятельств появления коронавируса COVID-19.
Об этом заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, китайская сторона уже согласовала такую миссию.
— Мы не сомневаемся и имеем в том заверения наших китайских коллег из правительства, что поездке на место событий будет способствовать (китайская сторона - ред.). И как можно быстрее, — сказал Майк Райан.
Он добавил, что китайские специалисты уже выполнили "огромный объем научных исследований", однако международные эксперты должны тоже принять участие в работе, чтобы проверить точность данных, и чтобы международное сообщество было уверено в результатах расследования.
Эксперт ВОЗ также отметил, что специалисты, готовясь к командировке в Китай, поддерживают регулярные онлайн-встречи с китайской стороной.
Ранее сообщалось, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов