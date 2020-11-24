Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала предостережение по поводу ослабления карантина на время Рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Соответствующее заявление сделал исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает Deutsche welle.

— Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власти не в состоянии отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, то ослабления приведут к резкому росту числа заражений, — отметил Майкл Райан.

Вместе с тем, он указал и на возможные отрицательные последствия сохранения жестких карантинных ограничений на Рождество.

— Если людям не дадут возможности встречаться, у многих это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к «усталости от ограничительных мер» и, возможно, последующему протесту против них, — спрогнозировал представитель ВОЗ.

Напомним, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил об опасности третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года. По его словам вторую волну коронавируса страны Европы предотвратить не сумели.