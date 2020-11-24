Министерство здравоохранения готовит изменения в законодательство, чтобы ввести в действие программу по отслеживанию больных COVID-19. Эффективность ее работы показали страны Азии.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире «Свободы слова» на ICTV.

Он отметил, для того, чтобы заработалj приложение по отслеживанию, необходимо подготовить серьезную правовую базу.

— Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных COVID-19. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии, это правильно, — заявил Максим Степанов.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при условии 30 тысяч новых больных на COVID в сутки.