В Корабельном районе Николаева установили новую автобусную остановку.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.

Новый комплекст появился на улице 295-й Стрелковой Дивизии, остановка «Школа № 14». Работы выполнены по заказу администрации Корабельного района.

«Раньше на этом месте стоял поврежденный павильон, который не выполнял своих основных функций и подлежал реконструкции. Также сейчас ведутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия по ул. 1-й Прибугской от ул. Прибугской к жилым домам № 22, № 2А», — добавили в администрации.