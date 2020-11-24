В Корабельном районе Николаева установили новую автобусную остановку.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.
Новый комплекст появился на улице 295-й Стрелковой Дивизии, остановка «Школа № 14». Работы выполнены по заказу администрации Корабельного района.
«Раньше на этом месте стоял поврежденный павильон, который не выполнял своих основных функций и подлежал реконструкции. Также сейчас ведутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия по ул. 1-й Прибугской от ул. Прибугской к жилым домам № 22, № 2А», — добавили в администрации.
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В Корабельном районе Николаева установили новую автобусную остановку.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.
Новый комплекст появился на улице 295-й Стрелковой Дивизии, остановка «Школа № 14». Работы выполнены по заказу администрации Корабельного района.
«Раньше на этом месте стоял поврежденный павильон, который не выполнял своих основных функций и подлежал реконструкции. Также сейчас ведутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия по ул. 1-й Прибугской от ул. Прибугской к жилым домам № 22, № 2А», — добавили в администрации.
Напомним, Александр Сенкевич пообещал продолжить борьбу с незаконными будками, если его повторно изберут городским головой.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов