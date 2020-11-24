Во Львовской клинической больнице скорой помощи открыли самую большую в Украине реанимацию — на 100 койкомест: 50 — для больных COVID-19 и 50 — для пациентов с другими болезнями.

Об этом сообщает директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

— Самая большая реанимация в Украине — 100 реанимационных коек! Именно столько их сейчас в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова. С начала пандемии мы увеличивали количество мест, чтобы иметь возможность спасать жизни львовянам и жителям области! 50 из них — для пациентов с Covid-19. И рядом с каждым — аппарат ИВЛ! Укомплектовать ими реанимацию было принципиально важно, и нам это удалось. Еще 50 коек — для пациентов с другими заболеваниями: политравмы, инсульты, инфаркты, сепсис и полиорганная недостаточность, а также состояния после тяжелых операций, — написал Олег Самчук.

По его словам, благодаря портативным ренгтген- и УЗИ-аппаратам врачи больницы могут оперативно выполнять всю необходимую диагностику. Наряду с реанимацией — КТ и МРТ. В больнице оборудована современная лаборатория.

Сейчас в реанимации находятся 78 пациентов. Из них около 30 — с коронавирусной болезнью. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 13 человек.

Ранее сообщалось, что в инфекционном отделении Первомайской районной больницы не хватает мест для больных коронавирусом. Администрация учреждения планирует развернуть 30 дополнительных коек.