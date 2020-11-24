В Италии за последние сутки подтвердили коронавирус у 23232 человек, 853 пациентов с COVID-19 умерли. Это суточный антирекорд количества летальных случаев в Италии в течение второй волны пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на итальянские СМИ.

Такого количества суточных летальных случаев в Италии не фиксировали с 28 марта — тогда были зарегистрированы 889 смертей в результате пандемии COVID-19.

Общее количество жертв пандемии в Италии достигло 51306 человек.

Общее количество случаев заболевания COVID-19 в Италии возросло до 1 455 022. В то же время выздоровели от болезни уже 605 330 пациентов.