В Италии за последние сутки подтвердили коронавирус у 23232 человек, 853 пациентов с COVID-19 умерли. Это суточный антирекорд количества летальных случаев в Италии в течение второй волны пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на итальянские СМИ.
Такого количества суточных летальных случаев в Италии не фиксировали с 28 марта — тогда были зарегистрированы 889 смертей в результате пандемии COVID-19.
Общее количество жертв пандемии в Италии достигло 51306 человек.
Общее количество случаев заболевания COVID-19 в Италии возросло до 1 455 022. В то же время выздоровели от болезни уже 605 330 пациентов.
Ранее сообщалось, что в инфекционном отделении Первомайской районной больницы не хватает мест для больных коронавирусом. Администрация учреждения планирует развернуть 30 дополнительных коек.
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В Италии за последние сутки подтвердили коронавирус у 23232 человек, 853 пациентов с COVID-19 умерли. Это суточный антирекорд количества летальных случаев в Италии в течение второй волны пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на итальянские СМИ.
Такого количества суточных летальных случаев в Италии не фиксировали с 28 марта — тогда были зарегистрированы 889 смертей в результате пандемии COVID-19.
Общее количество жертв пандемии в Италии достигло 51306 человек.
Общее количество случаев заболевания COVID-19 в Италии возросло до 1 455 022. В то же время выздоровели от болезни уже 605 330 пациентов.
Ранее сообщалось, что в инфекционном отделении Первомайской районной больницы не хватает мест для больных коронавирусом. Администрация учреждения планирует развернуть 30 дополнительных коек.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов