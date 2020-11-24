Четыре страны Соединенного Королевства согласились ослабить коронавирусные ограничения на период Рождества.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Было объявлено, что домохозяйства по всей Британии смогут сформировать «Рождественский пузырь» с двумя другими домохозяйствами в течение пятидневного окна в праздничный период.

В период с 23 по 27 декабря люди смогут встретиться с этими двумя другими семьями в своем пузыре — но только в частном доме, месте поклонения или открытых общественных местах.

Ограничения на поездки по всей Британии также будут сняты в течение пятидневного периода, что позволит людям путешествовать между странами или между регионами с различными уровнями коронавирусной опасности.

Жителям Северной Ирландии будет разрешено путешествовать еще один день по обе стороны пятидневного окна, чтобы позволить себе перелеты.

Министр Кабинета министров Майкл Гоув, который председательствовал на совещании по поводу ослабления ограничений, сказал: «Мы все знаем, что Рождество в этом году будет не таким, как в прошлые годы».

— Но все правительства согласились, что мы должны сбалансировать необходимость защиты общественного здоровья с тем, чтобы также позволить людям быть со своими близкими, — заявил он.

В связи с рождественскими правилами, как только образуется пузырь из трех домашних хозяйств, ее нельзя будет изменить или расширить в любой момент.

За пределами частных домов, мест отправления культа и открытых общественных пространств люди должны продолжать придерживаться всех других местных ограничений в своем районе.

Это означает, что рождественские пузыри вряд ли смогут встретиться в пабах, барах или ресторанах.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон объявил о свой зимний план по борьбе с коронавирусом в месяцы, что предшествуют весне.

Он сказал, что надеется, что внедрение вакцины будет сигналом того, что жизнь может вернуться к «нормальному» состоянию до Пасхи.

Напомним, что на Новый год в Николаеве не планируют массовых мероприятий, однако праздничную атмосферу власти пообещали обеспечить.