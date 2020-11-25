В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.
Об этом сообщает пресс-служба Министрерства внутренних дел.
Так, в ПДД внесены следующие изменения:
Напомним, что в Украине могут ввели штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок, протокол будут выписывать на месте.
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В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.
Об этом сообщает пресс-служба Министрерства внутренних дел.
Так, в ПДД внесены следующие изменения:
Напомним, что в Украине могут ввели штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок, протокол будут выписывать на месте.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов