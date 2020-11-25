В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба Министрерства внутренних дел.

Так, в ПДД внесены следующие изменения:

теперь водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте. Праивло распространяется и на инструкторов по вождению — они должны быть пристегнуты во время движения как в населенном пункте, так и за его пределами.

запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т. п) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Напомним, что в Украине могут ввели штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок, протокол будут выписывать на месте.