С сегодняшнего дня, 25 ноября, Кабинет министров обязан заранее предупреждать о введении карантина. В силу вступило соответствующее постановление, которое ранее принял парламент.
Документ вчера обнародовали в издании «Голос Украины», и он вступил в силу на следующий день после опубликования.
Этот документ парламент принял 17 ноября. Речь идет о введении или усилении ограничений, касающихся:
Если правительство планирует ввести более одно ограничения из этого перечня, оно должно не позднее чем за 7 календарных дней сообщить об их введении. Также не менее чем за неделю до действия более двух ограничений Кабмин должен сообщить о мерах по поддержке уязвимых групп населения и работников, в частности о перевозке работников на работу.
Также правительство должно не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия более двух ограничений внести в Раду законопроект о предоставлении господдержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, на которых негативно влияют ограничения.
С сегодняшнего дня, 25 ноября, Кабинет министров обязан заранее предупреждать о введении карантина. В силу вступило соответствующее постановление, которое ранее принял парламент.
Документ вчера обнародовали в издании «Голос Украины», и он вступил в силу на следующий день после опубликования.
Этот документ парламент принял 17 ноября. Речь идет о введении или усилении ограничений, касающихся:
Если правительство планирует ввести более одно ограничения из этого перечня, оно должно не позднее чем за 7 календарных дней сообщить об их введении. Также не менее чем за неделю до действия более двух ограничений Кабмин должен сообщить о мерах по поддержке уязвимых групп населения и работников, в частности о перевозке работников на работу.
Также правительство должно не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия более двух ограничений внести в Раду законопроект о предоставлении господдержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, на которых негативно влияют ограничения.