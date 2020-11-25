Документ вчера обнародовали в издании «Голос Украины», и он вступил в силу на следующий день после опубликования.

Этот документ парламент принял 17 ноября. Речь идет о введении или усилении ограничений, касающихся:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном;

посещения учебных заведений учениками/студентами;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

приема посетителей в кинотеатрах;

приема посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидания места своего проживания.

Если правительство планирует ввести более одно ограничения из этого перечня, оно должно не позднее чем за 7 календарных дней сообщить об их введении. Также не менее чем за неделю до действия более двух ограничений Кабмин должен сообщить о мерах по поддержке уязвимых групп населения и работников, в частности о перевозке работников на работу.

Также правительство должно не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия более двух ограничений внести в Раду законопроект о предоставлении господдержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, на которых негативно влияют ограничения.