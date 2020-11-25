После перехода учебных заведений на дистанционное обучение увеличилось количество жалоб на язык преподавания.

Об этом говорится на странице языкового омбудсмена Тараса Креминя в Facebook.

— В Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка начала поступать значительно большее количество жалоб о нарушениях Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в части применения государственного языка в образовательном процессе. К сожалению, с переходом большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения, количество таких случаев и форм самых нарушений поражает, — отметил Тарас Креминь.

По его словам, такая ситуация связана как с отсутствием контроля за выполнением нагрузки работниками и администрациями учебных заведений, так и сознательным игнорированием языкового законодательства.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 21 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» языком образовательного процесса на всех уровнях является государственный язык, то есть украинский.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь объяснил, как составлять и куда отправлять жалобы о нарушении языкового законодательства.