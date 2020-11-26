Украинцы с 1 декабря 2020 года смогут проводить кассовые операции в банках с помощью электронных документов в приложении Дія.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента.

«При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт», — сообщили в НБУ.

Соответствующее нововведение НБУ анонсировал среди других, призванных упростить проведение кассовых операций банками при обслуживании клиентов.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз предоставит Украине 20 миллионов евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации.