Николаевский городской голова Александр Сенкевич хочет получить финансирование из Государственного фонда регионального развития на ремонт Широкобальского переезда.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

Александр Сенкевич сообщил, что 25 ноября обсудил выделение денег из ГФРР с народными депутатами.

— Мы встречались с народными депутатами. Мы сказали, что у нас сделан проект на капитальный ремонт Широкобальского моста. Стоимость капитального ремонта 115 миллионов. Будем его «пробивать» из Государственного фонда регионального развития, — сказал мэр.

Ранее в интервью НикВести городской голова Николаева рассказал о проекте капитального ремонта Широкобальского переезда.