Николаевский городской голова Александр Сенкевич хочет получить финансирование из Государственного фонда регионального развития на ремонт Широкобальского переезда.
Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.
Александр Сенкевич сообщил, что 25 ноября обсудил выделение денег из ГФРР с народными депутатами.
— Мы встречались с народными депутатами. Мы сказали, что у нас сделан проект на капитальный ремонт Широкобальского моста. Стоимость капитального ремонта 115 миллионов. Будем его «пробивать» из Государственного фонда регионального развития, — сказал мэр.
Ранее в интервью НикВести городской голова Николаева рассказал о проекте капитального ремонта Широкобальского переезда.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич хочет получить финансирование из Государственного фонда регионального развития на ремонт Широкобальского переезда.
Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.
Александр Сенкевич сообщил, что 25 ноября обсудил выделение денег из ГФРР с народными депутатами.
— Мы встречались с народными депутатами. Мы сказали, что у нас сделан проект на капитальный ремонт Широкобальского моста. Стоимость капитального ремонта 115 миллионов. Будем его «пробивать» из Государственного фонда регионального развития, — сказал мэр.
Ранее в интервью НикВести городской голова Николаева рассказал о проекте капитального ремонта Широкобальского переезда.