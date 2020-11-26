Глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили считает, что Украина столкнется с жестким бюджетным кризисом и в начале 2021 года начнутся проблемы с выплатой зарплат и пенсий.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

— Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года, — сказал он.

По его мнению, ситуацию может смягчить подписание соглашения с МВФ.

— Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого не было в Украине с 1990-х годов. Поэтому, когда такая ситуация, или надо срочно что-то делать, или просто страна пролетает в трубу. Просто с закрытыми глазами идем в пропасть, — добавил он.

По словам Михеила Саакашвили, правительство «практически не функционирует» и «будто бы существует в параллельном мире».

Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 6 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 28,44 гривны.