В Печерском районе Киева правоохранители задержали 44-летнего мужчину, открывшего стрельбу после просьбы надеть маску. За содеянное ему грозит административная и уголовная ответственность.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, нетрезвый правонарушитель агрессивно отреагировал на замечание работника аптеки об отсутствии маски. Когда охрана вывела мужчину из помещения, он достал пистолет и выстрелил в асфальт.

— В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Бассейной неизвестный совершает хулиганские действия. На вызов сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что выпивший мужчина зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, отказался покидать помещение и начал нецензурно выражаться, - сообщают в полиции.

В результате заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. Впрочем, человек достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал.

— Работники полиции, прибывшие на вызов, на месте задержали нарушителя в порядке статьи 298-2 (Задержание уполномоченным должностным лицом лица, совершившего уголовный проступок) Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу, - информируют в полиции.

Начато уголовное дело по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантина на правонарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что в Амстердаме напали на водителя автобуса, который сделал пассажиру замечание из-за отсутствия маски.