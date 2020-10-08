В Амстердаме произошло нападение на водителя автобуса, который сделал пассажиру замечание из-за отсутствия маски.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

67-летний водитель не хотел, чтобы пассажир ехал в автобусе, потому что на нем не было маски. Из-за этого пассажир разозлился и несколько раз укусил водителя, повалил наземь и бил ногами.

После нападения водителя на скорой доставили в больницу — у него выбиты четыре зуба, сотрясение мозга, ушиблены ребра и разбито лицо.

Злоумышленник скрылся с места происшествия.

«Учитывая обстоятельства, дела у него идут неплохо, но, конечно, он шокирован» — сказали в транспортной компании.

Амстердамская компания общественного транспорта GVB объявила, что водитель сейчас уже выписан домой.

«У нас есть более четкие снимки с автобуса, на которых четко видно подозреваемого. Снимки были переданы всем сотрудникам полиции Амстердама» — сказал представитель полиции.

Напомним, 19 марта в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.

Позже водитель трамвая, курсирующего по маршруту №1 в Николаеве, призвал горожан сохранять спокойствие и не проявлять агрессию в отношении водителей городского транспорта.

Летом в Киеве на трамвайном маршруте № 33к группа неизвестных избила водителя в ответ на просьбу надеть маски.