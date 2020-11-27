В Таиланде нашли практически идеально сохраненный скелет кита.

По оценкам экспертов, его возраст — от 3 до 5 тысяч лет, сообщает BBC.

Останки кита нашли в начале ноября в 12 километрах от побережья на западе Бангкока. Длина скелета составляет 12 метров, из-за чего эксперты предположили, что он принадлежал полосатику Брайда — виду китов из семейства полосатиковых.

На сегодняшний день ученые извлекли более 80% скелета кита. В том числе и останки головы, длина которой составляет около 3 метров.

Ученые рассчитывают, что найденные останки кита позволят получить информацию о палеобиологических и геологических условиях того времени: высоты над уровнем моря, осадочной породы, а также какие биологические организмы тогда существовали. Пока ученые считают, что морская поверхность была на 4 метра выше, чем сейчас, также в регионе наблюдалась высокая тектоническая активность.

Напомним, что австрийские ученые обнаружили в старинном городе Кремс-ан-дер-Донау скелеты двух новорожденных однояйцевых близнецов мужского пола, которые родились около 30 тысяч лет назад.