Для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты. Такой уровень вакцинации позволит разорвать цепочки распространения коронавируса.

Об этом на брифинге в Женеве заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен, передает kurier.at.

— Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или быть вакцинированы, чтобы прервать цепочки. Но в этой ситуации необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции, — заявила Кейт О'Брайен.

Она также отметила, что на сегодня сложно давать более подробные прогнозы.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе или неделей позже начнутся поставки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.