Около Жовквы Львовской области специалисты «Спасательной археологической службы» провели археологические раскопки перед реконструкцией дороги Т-14−25 между Жовквой и Каменкой-Бугской.

На месте работ обнаружили находки эпохи энеолита (кон. III — нач. II тыс до н. э.) и раннего железного века (I тыс. до н.э.), пишет ZAXID.net.

Два древние поселения расположены в пределах строительства дороги. В частности, у села Сопошин уже нашли фрагменты лепной посуды и кремневые изделия эпохи энеолита (медного века). Археологи зафиксировали также объекты и находки XVIII — XIX в. (монеты австрийского периода) у заброшенного хутора в урочище Боднарова.

— Еще в 2019 году, на этапе проектирования, наши сотрудники провели разведку на участке автодороги протяженностью 25,5 км и зафиксировали восемь объектов археологии — преимущественно древние поселения. По датировками они принадлежат к разным эпохам — от энеолита и до времен князей, — говорится в сообщении «спасательной археологической службы».

Кроме того, ученые проводят надзор во время земляных работ на шести участках в охранной зоне, где есть поселения эпохи бронзы и раннего железного века (Сопошин-1, Блищиводы-4, Блищиводы-5 и Блищиводы-6). Здесь обнаружили немного материалов, вероятно, с околиц древних поселений.

Археологические исследования продолжат в 2021 году. Масштабные раскопки запланированы на поселении раннего железного века Воля-Жовтанецкая-1, расположенный на развилке дорог Зиболки — Батятичи — Дальнич.

Ранее сообщалось, что итальянские археологи обнаружили останки двух мужчин, погибших почти две тысячи лет назад в результате извержения вулкана возле древнеримского города Помпеи.