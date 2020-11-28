Нет доказательств тому, что коронавирус в Европу занесли животные. Утверждать об источнике вируса на континенте можно будет только после исследований в Китае.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет РБК-Украина.
— Мы должны быть осторожны со спекуляциями. Исследования показывают, что люди могут заражать коронавирусом норок, а норки могут передавать коронавирус человеку. Но нет никаких доказательств, что животные являлись причиной появления вируса в Европе, — сказал Майкл Райан.
Напомним, представителя ВОЗ, Европа упустила возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как взяла под контроль первую волну.
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
Нет доказательств тому, что коронавирус в Европу занесли животные. Утверждать об источнике вируса на континенте можно будет только после исследований в Китае.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет РБК-Украина.
— Мы должны быть осторожны со спекуляциями. Исследования показывают, что люди могут заражать коронавирусом норок, а норки могут передавать коронавирус человеку. Но нет никаких доказательств, что животные являлись причиной появления вируса в Европе, — сказал Майкл Райан.
Напомним, представителя ВОЗ, Европа упустила возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как взяла под контроль первую волну.