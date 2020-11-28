Нет доказательств тому, что коронавирус в Европу занесли животные. Утверждать об источнике вируса на континенте можно будет только после исследований в Китае.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет РБК-Украина.

— Мы должны быть осторожны со спекуляциями. Исследования показывают, что люди могут заражать коронавирусом норок, а норки могут передавать коронавирус человеку. Но нет никаких доказательств, что животные являлись причиной появления вируса в Европе, — сказал Майкл Райан.

Напомним, представителя ВОЗ, Европа упустила возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как взяла под контроль первую волну.